«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока
«Аэрофлот» возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объём льготных пассажирских перевозок.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году 1,58 млрд рублей.