«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объём льготных пассажирских перевозок. 

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году 1,58 млрд рублей.

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