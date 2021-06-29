Кабмин выделит 1,58 млрд рублей на авиаперевозки между регионами ДФО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году 1,58 млрд рублей.
Кабмин выделит 1,58 млрд рублей на авиаперевозки между регионами ДФО
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

Текст соответствующего распоряжения был опубликован на сайте правительства России.

«Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В их числе: Хабаровск — Анадырь, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута», — говорится в официальном сообщении.

На заседании правительства Мишустин отметил, что правом на льготы смогут воспользоваться более 100 тыс. человек, а за счёт господдержки в нынешнем году удастся организовать не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

«Принятое решение сделает перелёты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока», — отмечается в публикации.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения доступности авиаперелётов для населения субъектов России, входящих в состав ДФО.

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