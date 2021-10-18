Профессор РАН Маянский высказался об эффективности тестов на COVID-19

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Заведующий центром лабораторной диагностики РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор РАН Николай Маянский высказался об эффективности тестов на COVID-19.
Профессор РАН Маянский высказался об эффективности тестов на COVID-19
  • РИА Новости

«Этиологическая диагностика COVID-19 является важным аспектом борьбы с этой инфекцией. «Золотым стандартом» диагностики служит ПЦР — самый чувствительный метод детекции SARS-CoV-2», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, распространение пандемии требует постоянного наращивания объёма тестирования, имеющиеся антигенные тесты обладают высокой избирательностью, то есть редко дают ложноположительные результаты.

«Что касается постановки диагноза, то в методических инструкциях Минздрава прописано, что он ставится как на основании ПЦР, так и на основании экспресс-теста на антиген», — добавил Маянский.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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