Осуждённую за шпионаж Карину Цуркан этапировали в колонию на Алтае

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Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, осуждённую за шпионаж на 15 лет, этапировали в колонию на Алтае, сообщила её адвокат Анна Ставицкая.
Осуждённую за шпионаж Карину Цуркан этапировали в колонию на Алтае
  • РИА Новости

«Сегодня я приехала к Карине Цуркан в СИЗО-6 Москвы и узнала, что утром её отправили в ИК-6 Алтайского края», — цитирует её Интерфакс.

По словам собеседницы агентства, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом её подзащитная должна была отбывать наказание в колонии на территории субъекта Российской Федерации, где она проживала или была осуждена, — в Московском регионе. В связи с этим Савицкая сочла этапирование заключённой незаконным.

«Мы считаем, что был нарушен закон, и будем добиваться её (Цуркан. — RT) возвращения с этапа», — утверждает адвокат.

Она добавила, что уже направила заявление директору ФСИН Александру Калашникову и готовит обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.

Приговор экс-члену правления «Интер РАО» был вынесен 29 декабря 2020 года

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