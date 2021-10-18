Аллерголог Мухина перечислила типы бронхиальной астмы

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Врач-аллерголог столичного Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рассказала о типах бронхиальной астмы.
Аллерголог Мухина перечислила типы бронхиальной астмы
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Об этом она рассказала в эфире радио «Говорит Москва».

«Есть чисто аллергический (фенотип. — RT), когда приступ возникает только при контакте с аллергеном. Есть неаллергическая, когда приступ развивается при воздействии неспецифических триггеров. Это, например, холодный воздух, резкий запах, физическая нагрузка. Есть отдельный фенотип бронхиальной астмы, связанный с воспалением, когда мы не видим какого-то виновного аллергена, у пациента чаще всего присутствуют полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов», — рассказала аллерголог.

Мухина уточнила, что аллергическая астма чаще начинается в детском или подростковом возрасте, в то время как эозинофильный тип астмы распространён среди пациентов старше 40 лет.

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