Аллерголог Мухина перечислила типы бронхиальной астмы

Врач-аллерголог столичного Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рассказала о типах бронхиальной астмы.

Об этом она рассказала в эфире радио «Говорит Москва».

«Есть чисто аллергический (фенотип. — RT), когда приступ возникает только при контакте с аллергеном. Есть неаллергическая, когда приступ развивается при воздействии неспецифических триггеров. Это, например, холодный воздух, резкий запах, физическая нагрузка. Есть отдельный фенотип бронхиальной астмы, связанный с воспалением, когда мы не видим какого-то виновного аллергена, у пациента чаще всего присутствуют полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов», — рассказала аллерголог.

Мухина уточнила, что аллергическая астма чаще начинается в детском или подростковом возрасте, в то время как эозинофильный тип астмы распространён среди пациентов старше 40 лет.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.