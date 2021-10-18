Ущерб от беспорядков в ИК №1 в Северной Осетии составил более 3 млн рублей

По предварительным оценкам, ущерб от беспорядков, устроенных заключёнными Исправительной колонии №1 в Северной Осетии, составил более 3 млн рублей.

«Предварительный ущерб от противоправной деятельности осуждённых составил более 3 млн рублей. В настоящее время в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России», — говорится в сообщении ФСИН.

Совместно с другими правоохранительными органами в региональных учреждениях УИС организован комплекс мероприятий, направленных на декриминализацию обстановки.

Кроме того, в колонии после проведения обысков изъяли более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники и колюще-режущие предметы кустарного изготовления.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после того, как примерно 200 человек устроили массовые беспорядки в Исправительной колонии №1 в Северной Осетии. Сотрудники спецподразделений нормализовали ситуацию.

По словам врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева, колония в настоящее время работает в штатном режиме, никто из заключённых не сбежал.