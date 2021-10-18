Власти Северной Осетии рассказали о ситуации в колонии после беспорядков

Исправительная колония №1 в Северной Осетии, где на прошлой неделе были беспорядки с участием около 200 заключённых, работает в штатном режиме.

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РИА Новости

«В настоящее время порядок в ИК-1 восстановлен, работа осуществляется в штатном режиме», — цитирует ТАСС врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбека Томаева. По его словам, никто из заключённых не сбежал. Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после того, как примерно 200 человек устроили массовые беспорядки в исправительной колонии №1 в Северной Осетии. Сотрудники спецподразделений нормализовали ситуацию.