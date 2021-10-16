Во Владикавказе возбуждено уголовное дело после беспорядков в исправительной колонии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как порядка 200 человек устроили массовые беспорядки в исправительной колонии №1 в Северной Осетии.
Во Владикавказе возбуждено уголовное дело после беспорядков в исправительной колонии
  • © СК РФ

«15 октября 2021 года примерно в 15:30 в федеральном казённом учреждении «Исправительная колония №1» УФСИН России по РСО — Алания не менее 200 человек, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества», — заявили в ведомстве.

Сотрудники спецподразделений привели ситуацию в порядок. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ч. 1, 2 ст. 212 УК России («Организация и участие в массовых беспорядках»)», — добавили в СК.

Ранее во ФСИН заявили о стабилизации ситуации в колонии во Владикавказе, где силовики подавили волнения.

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