В ФСИН заявили о стабилизации ситуации в колонии во Владикавказе
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- РИА Новости
«Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко.
15 октября СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе.
Позднее в ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.