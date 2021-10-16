В ФСИН заявили о стабилизации ситуации в колонии во Владикавказе

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В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили о стабилизации ситуации в колонии во Владикавказе.
В ФСИН заявили о стабилизации ситуации в колонии во Владикавказе
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко.

15 октября СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе.

Позднее в ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.

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