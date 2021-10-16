Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе
Видео с соответствующим заявлением на своей странице в Instagram опубликовала телекомпания «Осетия-Ирыстон».
«На данный момент пострадавших нет, раненых нет», — сказал уполномоченный по правам человека.
Омбудсмен добавил, что во взаимодействии с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключёнными, которые изложили свои претензии.
По словам Цгоева, ситуация на 02:00 мск стабильная — она находится под контролем.
Ранее СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе, в которой находятся примерно 600 человек.
Позднее в ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.