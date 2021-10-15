Во ФСИН рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе

Федеральная служба исполнения наказаний рассказала о волнениях в колонии во Владикавказе.

В ведомстве заявили, что беспорядки спровоцировали двое осуждённых из ШИЗО во время плановых обысков.

«Данные осуждённые предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осуждённых устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, другие осуждённые учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП прибыли руководители регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов и уполномоченный по правам человека в регионе.

«В настоящее время принимают меры по стабилизации обстановки», — заключили во ФСИН.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что колония во Владикавказе, где произошли беспорядки, оцеплена, ситуация контролируется.