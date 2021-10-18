Мэр Казани поручил увеличить число пунктов вакцинации против COVID-19 в городе

Короткая ссылка
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе.
Мэр Казани поручил увеличить число пунктов вакцинации против COVID-19 в городе
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Кроме того, мэр поручил увеличить часы работы пунктов вакцинации.

Замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов заявил, что в сравнении с сентябрём темпы вакцинации в столице Татарстана выросли в пять раз — до 7,3 тыс. жителей в день.

Наряду с этим в Оренбургской области от COVID-19 вакцинирован 667 421 местный житель. Об этом сообщает RIA56.

В регионе функционирует 77 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Также в регионе организована работа 38 мобильных выездных бригад.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 159 случаев коронавируса за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить