Мэр Казани поручил увеличить число пунктов вакцинации против COVID-19 в городе

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе.

Об этом пишет «Реальное время».

Кроме того, мэр поручил увеличить часы работы пунктов вакцинации.

Замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов заявил, что в сравнении с сентябрём темпы вакцинации в столице Татарстана выросли в пять раз — до 7,3 тыс. жителей в день.

Наряду с этим в Оренбургской области от COVID-19 вакцинирован 667 421 местный житель. Об этом сообщает RIA56.

В регионе функционирует 77 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Также в регионе организована работа 38 мобильных выездных бригад.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 159 случаев коронавируса за сутки.