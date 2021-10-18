Мэр Казани поручил увеличить число пунктов вакцинации против COVID-19 в городе
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Кроме того, мэр поручил увеличить часы работы пунктов вакцинации.
Замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов заявил, что в сравнении с сентябрём темпы вакцинации в столице Татарстана выросли в пять раз — до 7,3 тыс. жителей в день.
Наряду с этим в Оренбургской области от COVID-19 вакцинирован 667 421 местный житель. Об этом сообщает RIA56.
В регионе функционирует 77 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Также в регионе организована работа 38 мобильных выездных бригад.
Ранее стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 159 случаев коронавируса за сутки.