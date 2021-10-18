В Югре ввели ограничения по оказанию плановой медицинской помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Мы вынуждены принимать решения по сокращению плановой помощи гражданам. Департамент здравоохранения Югры временно приостановил в медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, углублённую диспансеризацию за исключением обязательных медицинских осмотров внеочередных и углублённых», — прокомментировала Комарова.
Аналогичные запреты действовали в ХМАО во время первой волны коронавируса.
Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.