В Югре ввели ограничения по оказанию плановой медицинской помощи

Короткая ссылка
Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба заявила, что власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение ограничить оказание плановой медицинской помощи в регионе, а также отменили проведение диспансеризаций.
В Югре ввели ограничения по оказанию плановой медицинской помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы вынуждены принимать решения по сокращению плановой помощи гражданам. Департамент здравоохранения Югры временно приостановил в медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, углублённую диспансеризацию за исключением обязательных медицинских осмотров внеочередных и углублённых», — прокомментировала Комарова.

Аналогичные запреты действовали в ХМАО во время первой волны коронавируса.

Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить