В Югре ввели ограничения по оказанию плановой медицинской помощи

Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба заявила, что власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение ограничить оказание плановой медицинской помощи в регионе, а также отменили проведение диспансеризаций.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы вынуждены принимать решения по сокращению плановой помощи гражданам. Департамент здравоохранения Югры временно приостановил в медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, углублённую диспансеризацию за исключением обязательных медицинских осмотров внеочередных и углублённых», — прокомментировала Комарова.

Аналогичные запреты действовали в ХМАО во время первой волны коронавируса.

Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.