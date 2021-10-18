Срок задержания фигуранта дела об отравлении метанолом в Екатеринбурге продлён на 72 часа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил на 72 часа срок задержания Надира Мамедова, фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области.

«Продлить подозреваемому срок задержания на 72 часа», — приводит ТАСС слова судьи.

СК подтвердил ранее гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).