В информбюро НАТО отреагировали на заявление Лаврова о приостановке работы организации

В информбюро НАТО в Москве заявили, что за комментарием касательно приостановки работы организации необходимо обращаться в Брюссель.

«Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к... коллегам в Брюсселе», — сказали РИА Новости в информбюро.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.