В информбюро НАТО отреагировали на заявление Лаврова о приостановке работы организации
- РИА Новости
«Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к... коллегам в Брюсселе», — сказали РИА Новости в информбюро.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.
Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.