Силуанов: дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год составят около 30 млрд рублей

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Дополнительные социальные расходы бюджета России в 2022 году в связи с высокой инфляцией текущего составят около 30 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Силуанов: дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год составят около 30 млрд рублей
  • РИА Новости

«Порядка 30 млрд рублей, из которых 15 млрд — маткапитал, остальное — пособия», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Источниками средств, по словам главы ведомства, станет внутреннее перераспределение средств.

«Есть зарезервированные средства определённые, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для манёвра в ходе рассмотрения бюджета и, соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счёт этих средств будем искать ресурсы», — пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года.

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