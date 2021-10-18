Силуанов: дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год составят около 30 млрд рублей

Дополнительные социальные расходы бюджета России в 2022 году в связи с высокой инфляцией текущего составят около 30 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Порядка 30 млрд рублей, из которых 15 млрд — маткапитал, остальное — пособия», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Источниками средств, по словам главы ведомства, станет внутреннее перераспределение средств.

«Есть зарезервированные средства определённые, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для манёвра в ходе рассмотрения бюджета и, соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счёт этих средств будем искать ресурсы», — пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению НДФЛ в ближайшие три года.