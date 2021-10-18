Воробьёв отметил высокие темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул лидерство региона по темпам вакцинации населения от COVID-19. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране», — приводит ТАСС слова Андрея Воробьёва.

Губернатор также поблагодарил жителей Подмосковья за активное прохождение вакцинации.

«Хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности», — отметил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье превышает 60%.

В Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан.