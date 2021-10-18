Воробьёв отметил высокие темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье
- РИА Новости
«Вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране», — приводит ТАСС слова Андрея Воробьёва.
Губернатор также поблагодарил жителей Подмосковья за активное прохождение вакцинации.
«Хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности», — отметил Воробьёв.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье превышает 60%.
В Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан.