Воробьёв отметил высокие темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул лидерство региона по темпам вакцинации населения от COVID-19. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Воробьёв отметил высокие темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье
  • РИА Новости

«Вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране», — приводит ТАСС слова Андрея Воробьёва.

Губернатор также поблагодарил жителей Подмосковья за активное прохождение вакцинации.

«Хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина — это возможность сохранить свою жизнь и не подвергать других опасности», — отметил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье превышает 60%.

В Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан.

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