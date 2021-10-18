Хирург Хорошев предупредил о негативном влиянии холода на сосуды

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Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев напомнил, что перепады температур в переходное время года могут негативно сказаться на сосудах и привести к перегрузке сердца.
Хирург Хорошев предупредил о негативном влиянии холода на сосуды
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Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Периоды осени и ранней весны, когда перепады температуры достигают 8—12 °С за день, — это нежелательно для организма. Из-за этого происходит резкий спазм кожных капилляров, что приводит к перегрузке сердца. Это особенно опасно для людей с больным сердцем и не только», — сказал он.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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