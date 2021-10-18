В Омской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных сфер
- РИА Новости
Как говорится в документе, вакцинация этих категорий первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.
До 22 октября работодатели должны предоставить списки сотрудников, которые «подлежат иммунизации».
Ранее сообщалось, что в Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий.
Также в Иркутской области для ряда категорий населения, включая всех жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию.