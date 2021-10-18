В Омской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных сфер

Обязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Омской области для работников промышленности и строительства, курьеров, обслуживающего персонала и охранников. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

РИА Новости

Как говорится в документе, вакцинация этих категорий первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. До 22 октября работодатели должны предоставить списки сотрудников, которые «подлежат иммунизации». Ранее сообщалось, что в Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий. Также в Иркутской области для ряда категорий населения, включая всех жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию.