В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

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В Иркутской области для ряда категорий населения, включая всех жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
  • Reuters

«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Как уточняется, помимо пожилых людей, вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли,

К тому же пройти вакцинацию должны сотрудники туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтёры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

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