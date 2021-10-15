В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
- Reuters
«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.
Как уточняется, помимо пожилых людей, вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли,
К тому же пройти вакцинацию должны сотрудники туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтёры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.