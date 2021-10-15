В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Иркутской области для ряда категорий населения, включая всех жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Как уточняется, помимо пожилых людей, вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли,

К тому же пройти вакцинацию должны сотрудники туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтёры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.