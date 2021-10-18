Мать стрелявшего в школе Пермского края рассказала о конфликте сына с одноклассницей

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Мать ученика, стрелявшего в школе Пермского края, рассказала о конфликте сына с одноклассницей.
Мать стрелявшего в школе Пермского края рассказала о конфликте сына с одноклассницей
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«Он сказал, что эта девочка доставала его. Я говорю ему: «Ну потерпи, бить девочек нельзя». Он говорил: «Что мне с ней делать?» — заявила Елена в беседе с Life.ru.

Она утверждает, что сын знал, где лежат ключи от сейфа с ружьём.

В семье также есть дочь. Елена добавила, что намерена развестись с отцом своих детей.

Ранее стало известно, что шестиклассник устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, получивший ссадины.

СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

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