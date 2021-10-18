В Иркутской области возбудили дело из-за отсутствия лекарств для детей с муковисцидозом

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего обеспечения лекарствами детей с муковисцидозом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК.

«Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (халатность), по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

По информации следствия, дети, больные муковисцидозом, с начала 2021 года не были полностью обеспечены льготными лекарствами из-за их отсутствия в аптеках Иркутской области.

Следователи провели обыски в областном Минздраве и изъяли необходимую документацию.

Проводятся допросы должностных лиц Министерства здравоохранения, а также свидетелей по уголовному делу.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении льготной аптеки, где почти полтора года вовремя не выдавали бесплатные лекарства труженице тыла.