В Новосибирске завели дело против аптеки, несвоевременно выдававшей льготные лекарства труженице тыла

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В Новосибирске завели уголовное дело в отношении льготной аптеки, которая в течение почти полутора лет вовремя не выдавала бесплатные лекарства труженице тыла.
В Новосибирске завели дело против аптеки, несвоевременно выдававшей льготные лекарства труженице тыла
  • Reuters

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт Следственного комитета России.

«Установлено, что с января 2020 года по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности, 93-летней женщине», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Проверку организовали и со стороны прокуратуры Новосибирской области, где планируют изучить соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении льготников, а также оценить действия местных властей при рассмотрении жалоб ветерана.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после того, как в Чувашии сотрудники детской больницы отказались продолжать терапию девочке, у которой была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Ребёнок скончался у себя дома в Канаше 11 февраля.

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