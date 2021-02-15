СК возбудил дело после отказа продолжать терапию девочке со СМА в Чувашии

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Следственный комитет возбудил дело после того, как в Чувашии сотрудники детской больницы отказались продолжать терапию девочке, у которой была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Ребёнок скончался у себя дома в Канаше 11 февраля.
СК возбудил дело после отказа продолжать терапию девочке со СМА в Чувашии
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК («Халатность»).

Как полагает следствие, девочка 2014 года рождения умерла после того, как должностные лица больницы отказались продолжать терапию лекарственным препаратом «Нусинерсен».

Кроме того, ещё одно дело по той же статье возбудили после того, как сотрудники больницы отказали в продолжении терапии этим лекарством четырём малолетним пациентам с тем же диагнозом.

«Согласно клиническим рекомендациям, утверждённым в 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации, применение препарата «Нусинерсен» рекомендуется всем пациентам с генетически подтверждённым диагнозом «спинальная мышечная атрофия», — напомнили в СК.

Уголовные дела соединены в одно производство.

Расследование взято на контроль руководителем СУ СК Чувашии Александром Полтининым.

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