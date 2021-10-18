Россия сняла ограничения на въезд родственников проживающих в стране иностранцев

В России приняли решение о снятии «антиковидного» запрета на въезд родственников иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории страны.

В Telegram-канале консульского департамента МИД России отмечается, что запрет более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны и имеют вид на жительство.

«К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сёстры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновлённые, опекуны и попечители», — пояснили в департаменте.

Попасть на территорию России указанные лица могут при предъявлении копии документа, который подтверждает степень родства (свидетельство о браке, рождении и т. д. — RT), опекунство или попечительство.

«В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо... должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», — добавили в консульском департаменте МИД России.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в страну и выезда из неё.

В августе в МВД заявили об отказе во въезде в Россию почти 100 тыс. иностранцев за полгода.