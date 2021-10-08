Лавров заявил, что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России
- AP
По его словам, соответствующий документ будет готов через пару месяцев.
«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, ещё пару месяцев точно этот процесс займёт», — цитирует его Интерфакс.
Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.
В августе в МВД заявили об отказе во въезде в Россию почти 100 тыс. иностранцев за полгода.