Лавров заявил, что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в страну и выезда из неё.
Лавров заявил, что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России
  • AP

По его словам, соответствующий документ будет готов через пару месяцев.

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, ещё пару месяцев точно этот процесс займёт», — цитирует его Интерфакс.

Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.

В августе в МВД заявили об отказе во въезде в Россию почти 100 тыс. иностранцев за полгода.

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