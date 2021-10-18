В Удмуртии за сутки выявили 369 новых случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.
Отмечается, что среди заболевших 52 ребёнка и 102 человека старше 65 лет.
215 пациентов выписаны из больниц после выздоровления. Также за сутки зарегистрировали 35 летальных случаев.
Наряду с этим в Ставропольском крае за минувшие 24 часа коронавирусную инфекцию обнаружили у 379 местных жителей. Об этом пишет newstracker.ru.
Вылечились 134 человека, 31 пациент скончался.
Ранее стало известно, что в Москве число пунктов, где можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, увеличилось до 50.