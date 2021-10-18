В Удмуртии за сутки выявили 369 новых случаев COVID-19

В Удмуртии за сутки зафиксировали 369 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Отмечается, что среди заболевших 52 ребёнка и 102 человека старше 65 лет.

215 пациентов выписаны из больниц после выздоровления. Также за сутки зарегистрировали 35 летальных случаев.

Наряду с этим в Ставропольском крае за минувшие 24 часа коронавирусную инфекцию обнаружили у 379 местных жителей. Об этом пишет newstracker.ru.

Вылечились 134 человека, 31 пациент скончался.

Ранее стало известно, что в Москве число пунктов, где можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, увеличилось до 50.