Сомнолог Полуэктов назвал возможную причину осенней сонливости
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«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия — это достаточно распространённое состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния», — сказал специалист в интервью радио Sputnik.
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