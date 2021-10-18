Сомнолог Полуэктов назвал возможную причину осенней сонливости

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что дневная сонливость осенью может являться признаком депрессии.

«Одну из причин дневной сонливости я бы связал с психическими заболеваниями. Например, депрессия — это достаточно распространённое состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния», — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.