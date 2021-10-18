В России увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заключение Счётной палаты касательно бюджета российского Фонда социального страхования.
Отмечается, что в настоящее время максимальный размер такого пособия составляет 29,6 тыс. рублей.
В документе указывается, что всего для расширения пособия российским семьям будет выделено 169,5 млрд рублей.
Ранее правительство России на заседании одобрило проект распоряжения о предоставлении субсидий на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
До этого стало известно, что кабмин планирует направить более 28 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет и ещё свыше 6 млрд рублей на пособия многодетным родителям.