В России увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком

В России с февраля 2022 года увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком, оно будет составлять 31 282 рубля.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заключение Счётной палаты касательно бюджета российского Фонда социального страхования.

Отмечается, что в настоящее время максимальный размер такого пособия составляет 29,6 тыс. рублей.

В документе указывается, что всего для расширения пособия российским семьям будет выделено 169,5 млрд рублей.

Ранее правительство России на заседании одобрило проект распоряжения о предоставлении субсидий на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

До этого стало известно, что кабмин планирует направить более 28 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет и ещё свыше 6 млрд рублей на пособия многодетным родителям.