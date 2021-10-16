Правительство России одобрило субсидии на выплаты на детей от трёх до семи лет

Российский кабмин на заседании одобрил проект распоряжения о предоставлении субсидий на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Reuters

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Документ направлен на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Ранее стало известно о планах правительства направить более 28 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет и ещё свыше 6 млрд рублей на пособия многодетным родителям.