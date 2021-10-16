Правительство России одобрило субсидии на выплаты на детей от трёх до семи лет

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Российский кабмин на заседании одобрил проект распоряжения о предоставлении субсидий на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Правительство России одобрило субсидии на выплаты на детей от трёх до семи лет
  • Reuters

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Документ направлен на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ранее стало известно о планах правительства направить более 28 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет и ещё свыше 6 млрд рублей на пособия многодетным родителям. 

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