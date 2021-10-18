Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 25%
«По коронавирусной инфекции четвёртую неделю мы идём с ростом по количеству выявленных заболевших. Прошедшая неделя — 1569 случаев, что больше предыдущей недели на 25%. То есть видим интенсивный рост. Коэффициент распространения — больше одного. По клинике коронавирусной инфекции ОРВИ — 82%, внебольничные пневмонии — 16%», — приводит РИА Новости слова главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова.
Он отметил, что каждую неделю происходит наращивание объёмов тестирования.
Щербатов отметил, что на территории области и в Новосибирске плохо соблюдается масочный режим.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды.