Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 25%

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилась на 25%.

«По коронавирусной инфекции четвёртую неделю мы идём с ростом по количеству выявленных заболевших. Прошедшая неделя — 1569 случаев, что больше предыдущей недели на 25%. То есть видим интенсивный рост. Коэффициент распространения — больше одного. По клинике коронавирусной инфекции ОРВИ — 82%, внебольничные пневмонии — 16%», — приводит РИА Новости слова главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова.

Он отметил, что каждую неделю происходит наращивание объёмов тестирования.

Щербатов отметил, что на территории области и в Новосибирске плохо соблюдается масочный режим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды.