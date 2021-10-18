Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла на 25%

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Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилась на 25%.

«По коронавирусной инфекции четвёртую неделю мы идём с ростом по количеству выявленных заболевших. Прошедшая неделя — 1569 случаев, что больше предыдущей недели на 25%. То есть видим интенсивный рост. Коэффициент распространения — больше одного. По клинике коронавирусной инфекции ОРВИ — 82%, внебольничные пневмонии — 16%», — приводит РИА Новости слова главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова. 

Он отметил, что каждую неделю происходит наращивание объёмов тестирования.

Щербатов отметил, что на территории области и в Новосибирске плохо соблюдается масочный режим. 

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды.

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