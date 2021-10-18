Сахалинский министр здравоохранения заболел COVID-19

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Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов самоизолировался из-за наличия коронавирусной инфекции.

«Положительный результат анализов Владимира Кузнецова на COVID-19 поступил сегодня из лаборатории. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, руководитель ведомства ушёл на изоляцию», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного правительства.

Отмечается, что министр ранее вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Заболевание у министра, по данным пресс-службы, протекает в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что в России выявили 34 303 случая коронавируса за сутки.

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