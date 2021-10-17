Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
- РИА Новости
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В медицинское учреждение доставлена женщина 1984 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что пожарные после ликвидации возгорания обнаружили тела трёх несовершеннолетних.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.