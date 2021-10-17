Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

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Три ребёнка стали жертвами пожара в частном доме в рабочем посёлке Вознесенское Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
  • РИА Новости

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В медицинское учреждение доставлена женщина 1984 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пожарные после ликвидации возгорания обнаружили тела трёх несовершеннолетних.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.

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