Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Три ребёнка стали жертвами пожара в частном доме в рабочем посёлке Вознесенское Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В медицинское учреждение доставлена женщина 1984 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что пожарные после ликвидации возгорания обнаружили тела трёх несовершеннолетних. Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей в результате пожара в частном доме в Кемеровской области.