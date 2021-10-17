Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Новгородской области
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«17 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Кулотино Окуловского района Новгородской области», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины.
В СК добавили, что до прибытия пожарных местными жителями спасена девочка 2016 года рождения. Ребёнок с термическими ожогами доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что по факту гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Свердловской области возбуждено уголовное дело.