Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Новгородской области

В результате пожара в частном доме в посёлке Кулотино Окуловского района Новгородской области погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«17 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Кулотино Окуловского района Новгородской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины.

В СК добавили, что до прибытия пожарных местными жителями спасена девочка 2016 года рождения. Ребёнок с термическими ожогами доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что по факту гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Свердловской области возбуждено уголовное дело.