В Красноярском крае планируют ввести QR-коды для посещения учреждений культуры
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«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия. С 1 ноября — для того чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», — сказал он телеканалу «Енисей».
Ранее в Красноярском крае Роспотребнадзор поручил привить от коронавируса 80% граждан из ряда категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.