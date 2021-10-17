В Красноярском крае планируют ввести QR-коды для посещения учреждений культуры

Зампредседателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов объявил о планах введения с 1 ноября QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий в регионе.

«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия. С 1 ноября — для того чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», — сказал он телеканалу «Енисей».

Ранее в Красноярском крае Роспотребнадзор поручил привить от коронавируса 80% граждан из ряда категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.