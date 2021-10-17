На Сахалине два человека погибли после обрушения кровли из-за сильного циклона
- РИА Новости
«Врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — передаёт Интерфакс сообщение губернатора.
Уточняется, что первый пострадавший погиб сразу.
Ранее сообщалось, что на Сахалине 13 населённых пунктов остались без света из-за непогоды.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками и ураганами на Сахалине.