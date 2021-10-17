На Сахалине два человека погибли после обрушения кровли из-за сильного циклона

В городе Александровск-Сахалинский при обрушении крыши во время сильного циклона погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

РИА Новости

«Врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — передаёт Интерфакс сообщение губернатора. Уточняется, что первый пострадавший погиб сразу. Ранее сообщалось, что на Сахалине 13 населённых пунктов остались без света из-за непогоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками и ураганами на Сахалине.