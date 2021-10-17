На Сахалине два человека погибли после обрушения кровли из-за сильного циклона

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В городе Александровск-Сахалинский при обрушении крыши во время сильного циклона погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На Сахалине два человека погибли после обрушения кровли из-за сильного циклона
  • РИА Новости

«Врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском», — передаёт Интерфакс сообщение губернатора.

Уточняется, что первый пострадавший погиб сразу.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 13 населённых пунктов остались без света из-за непогоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками и ураганами на Сахалине.

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