Вильфанд: опасные погодные условия ожидают ряд регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах в ближайшие дни.

«Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны — там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны, до десяти метров, и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются. Кроме того, ветер до 28 м/с, на Беринговом море — до 32 м/с порывы ветра», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, в регионах Дальнего Востока прогнозируются очень сильные осадки и ураганный ветер.

Вильфанд сообщил, что неблагоприятная погода с сильными дождями ожидает также юг России.

Ранее сообщалось, что в Красноярске объявили режим неблагоприятных погодных условий до 18 октября.

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