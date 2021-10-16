В Красноярске объявили режим неблагоприятных погодных условий до 18 октября

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 18 октября. Об этом предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

«До 19:00 18 октября на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает пресс-служба. Объявлен НМУ первой степени опасности, также известный как «чёрное небо». Горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных авто. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов России.