В Красноярске объявили режим неблагоприятных погодных условий до 18 октября
«До 19:00 18 октября на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщает пресс-служба.
Объявлен НМУ первой степени опасности, также известный как «чёрное небо».
Горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных авто.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов России.