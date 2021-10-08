Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Иркутской области и Якутии в ближайшие дни ожидается снег.

«В Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области — сильный ... и мокрый снег, в Кемеровской области — дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области — дождь, мокрый снег, в Якутии — сильный снег», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, в Хабаровском и Приморском краях ожидается сильный дождь и ветер 20—22 м/с в ближайшее время.

Ранее в «360» сообщалось о сроках старого бабьего лета в регионах России.