Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов России
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«В Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области — сильный ... и мокрый снег, в Кемеровской области — дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области — дождь, мокрый снег, в Якутии — сильный снег», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.
По его словам, в Хабаровском и Приморском краях ожидается сильный дождь и ветер 20—22 м/с в ближайшее время.
Ранее в «360» сообщалось о сроках старого бабьего лета в регионах России.