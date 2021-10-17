На Сахалине 13 населённых пунктов остались без света из-за непогоды

В Александровск-Сахалинском районе из-за сильного ветра и снегопада нарушена подача электроснабжения в 13 населённых пунктах. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Без света остались 13 населённых пунктов — 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных. Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива на семь суток», — говорится в сообщении. Как уточняется, отключение электроснабжения фиксируется также в Охинском, Ногликском, и Углегорском районах. Ранее более 100 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за аварийных отключений.