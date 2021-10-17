На Сахалине 13 населённых пунктов остались без света из-за непогоды

Короткая ссылка
В Александровск-Сахалинском районе из-за сильного ветра и снегопада нарушена подача электроснабжения в 13 населённых пунктах. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Без света остались 13 населённых пунктов — 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных. Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива на семь суток», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отключение электроснабжения фиксируется также в Охинском, Ногликском, и Углегорском районах.

Ранее более 100 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за аварийных отключений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить