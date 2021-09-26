Более 100 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за аварийных отключений

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Более 100 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за аварийных отключений, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Более 100 населённых пунктов в Дагестане остались без света из-за аварийных отключений
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«Аварийные отключения энергоснабжения в Бежтинском участке (девять населённых пунктов), Тляратинском (17), Шамильском (12), Цунтинском (46), Магарамкентском (три), Цумадинском (четыре), Табасаранском (один), Кизлярском (два), Ахвахском (два), Дахадаевском (восемь), Дербентском (четыре), Сергокалинском (три)», — цитирует ведомство Интерфакс.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в Дагестане почти 150 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

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