В Дагестане почти 150 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
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Отмечается, что прекращение подачи энергоснабжения связано с отключениями в распределительных сетях после дождя и сильного ветра.
«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где из-за дождя и ветра до 25 м/с происходят отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались 146 тыс. человек», — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей.