В Дагестане почти 150 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

В Министерстве энергетики России заявили, что порядка 146 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за непогоды.

Отмечается, что прекращение подачи энергоснабжения связано с отключениями в распределительных сетях после дождя и сильного ветра.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где из-за дождя и ветра до 25 м/с происходят отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались 146 тыс. человек», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей.