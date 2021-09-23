В Дагестане почти 150 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

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В Министерстве энергетики России заявили, что порядка 146 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за непогоды.
В Дагестане почти 150 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
  • © ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Отмечается, что прекращение подачи энергоснабжения связано с отключениями в распределительных сетях после дождя и сильного ветра.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где из-за дождя и ветра до 25 м/с происходят отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались 146 тыс. человек», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей. 

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