Несколько районов Екатеринбурга осталось без электричества
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
В пресс-службе «МРСК Урала» сообщили, что масштабное отключение произошло в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга. Было зафиксировано нарушение кабеля, снабжение планируют восстановить в течение часа.
«Специалисты выехали на место, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но мы не исключаем внешнего воздействия», — прокомментировали в компании.
В Единой дежурно-диспетчерской службе города от комментариев отказались.