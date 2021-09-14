Несколько районов Екатеринбурга осталось без электричества

В нескольких районах Екатеринбурга произошёл массовый сбой в работе электросетей. Причины произошедшего устанавливаются.

Об этом пишет URA.RU.

В пресс-службе «МРСК Урала» сообщили, что масштабное отключение произошло в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга. Было зафиксировано нарушение кабеля, снабжение планируют восстановить в течение часа.

«Специалисты выехали на место, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но мы не исключаем внешнего воздействия», — прокомментировали в компании.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города от комментариев отказались.