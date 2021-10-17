Автоэксперт Колодочкин прокомментировал разработку новых дорожных знаков и разметки

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT прокомментировал разработку в России новых дорожных знаков для обозначения мест зарядки электромобилей и дорожной разметки диагональных пешеходных переходов.

«Диагональные пешеходные переходы — это, в общем-то, разумное решение. Хотя я не совсем понимаю, почему для этого нужен какой-то специальный знак и чем обычный не устраивал... Это такое вполне рабочее решение, которое мало кого интересует», — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение в необходимости знаков для обозначения зарядки электромобилей.

По его мнению, введение нового знака не имеет смысла «в связи с отсутствием электромобилей в должном количестве».

«В своё время в Москве появилось много таких самозарядных колонок для электромобилей. Например, в центре напротив того же Пассажа. Специально обращал внимание: ими никто никогда не пользовался, и там стояли обычные автомобили. И на Чистых прудах появлялась такая подзарядка. Где-то полгода стояла, потом исчезла. На мой взгляд, это просто желание показать, что мы в курсе событий, мы в тренде и всему соответствуем», — заключил Колодочкин.

Ранее стало известно, что Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.