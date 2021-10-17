Автоэксперт Колодочкин прокомментировал разработку новых дорожных знаков и разметки

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT прокомментировал разработку в России новых дорожных знаков для обозначения мест зарядки электромобилей и дорожной разметки диагональных пешеходных переходов.
Автоэксперт Колодочкин прокомментировал разработку новых дорожных знаков и разметки
  • РИА Новости

«Диагональные пешеходные переходы — это, в общем-то, разумное решение. Хотя я не совсем понимаю, почему для этого нужен какой-то специальный знак и чем обычный не устраивал... Это такое вполне рабочее решение, которое мало кого интересует», — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение в необходимости знаков для обозначения зарядки электромобилей.

По его мнению, введение нового знака не имеет смысла «в связи с отсутствием электромобилей в должном количестве».

«В своё время в Москве появилось много таких самозарядных колонок для электромобилей. Например, в центре напротив того же Пассажа. Специально обращал внимание: ими никто никогда не пользовался, и там стояли обычные автомобили. И на Чистых прудах появлялась такая подзарядка. Где-то полгода стояла, потом исчезла. На мой взгляд, это просто желание показать, что мы в курсе событий, мы в тренде и всему соответствуем», — заключил Колодочкин.

Ранее стало известно, что Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить