Вице-спикер Госдумы призвал объяснять необходимость вакцинации от COVID-19

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.

«Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал он в Instagram.

Толстой отметил, что учёные и эксперты не смогли убедить граждан, а подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — добавил политик.

Толстой выразил благодарность врачам «за неоценимый труд» по спасению жизней.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса оценили в 45% уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

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