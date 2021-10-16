СК Мордовии выясняет, откуда у местного подростка взялся гранатомёт
- РИА Новости
В ведомство поступила информация о том, что в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района 17-летний подросток получил ожоги из-за срабатывания у него в руках ручного гранатомёта.
Жизни юноши ничего не угрожает, он находится в больнице. Разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 УК России (незаконное приобретение и хранение боеприпасов. — RT).
«Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомёт», — говорится в заявлении СК.
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