СК Мордовии выясняет, откуда у местного подростка взялся гранатомёт

Следственный комитет Мордовии выясняет обстоятельства получения ожогов несовершеннолетним от сработавшего в его руках гранатомёта.

В ведомство поступила информация о том, что в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района 17-летний подросток получил ожоги из-за срабатывания у него в руках ручного гранатомёта.

Жизни юноши ничего не угрожает, он находится в больнице. Разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 УК России (незаконное приобретение и хранение боеприпасов. — RT).

«Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомёт», — говорится в заявлении СК.

Ранее сообщалось о взрыве газа в одной из квартир жилого дома в казахстанском Кокшетау, два человека госпитализированы с травмами.