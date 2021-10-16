СК начал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе

Короткая ссылка
Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии организовало проверку по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе.

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Пока проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

15 октября СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в Исправительной колонии №1 во Владикавказе.

Позднее во ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.

Согласно последним заявлениям уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить