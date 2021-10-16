СК начал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе
Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«Пока проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
15 октября СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в Исправительной колонии №1 во Владикавказе.
Позднее во ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.
Согласно последним заявлениям уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе нет.