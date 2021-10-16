Гинцбург рассказал о детской вакцине от коронавируса «Спутник М»

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от коронавируса может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

«Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку «М» добавляют. Я так понимаю, [значит] «маленькие». Может быть, будет литера «М» в этой вакцине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что в Москве число инфицированных коронавирусом детей превысило 180 тыс.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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