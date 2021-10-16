Вице-премьер России заявил об интересе страны в деофшоризации

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия заинтересована в деофшоризации и повышении прозрачности налоговых систем.

«Это все вопросы, которые просто очень хорошо ложатся на нашу повестку и совпадают с нашими интересами», — передаёт ТАСС слова Оверчука.

Он пояснил, что Россия заинтересована в борьбе с незаконным выводом денежных средств в офшоры и возрастании прозрачности налоговых систем мира.

В качестве положительного примера вице-премьер привёл Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по причине того, что она «много сделала для улучшения прозрачности налоговой системы».

Ранее Оверчук заявил, что представители российского и американского бизнеса заинтересованы в расширении связей друг с другом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить