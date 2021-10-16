Вице-премьер России заявил об интересе страны в деофшоризации

Российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия заинтересована в деофшоризации и повышении прозрачности налоговых систем.

«Это все вопросы, которые просто очень хорошо ложатся на нашу повестку и совпадают с нашими интересами», — передаёт ТАСС слова Оверчука.

Он пояснил, что Россия заинтересована в борьбе с незаконным выводом денежных средств в офшоры и возрастании прозрачности налоговых систем мира.

В качестве положительного примера вице-премьер привёл Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по причине того, что она «много сделала для улучшения прозрачности налоговой системы».

Ранее Оверчук заявил, что представители российского и американского бизнеса заинтересованы в расширении связей друг с другом.