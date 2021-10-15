В Петербурге более 47 тысяч человек остались без холодной воды

Более 47,5 тыс. человек, включая пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе.

«В результате порыва трубопровода диаметром 700 мм в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населённом пункте Лисий Нос остались без холодного водоснабжения 2,6 тыс. домов с населением более 47,5 тыс. человек», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Отмечается, что без воды остались 46 социально значимых объектов, включая больницу для больных коронавирусом.

Подвоз воды уже организован. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12:00 мск 16 октября.

В июле сообщалось, что в Томской области более 600 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии.